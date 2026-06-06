東京ディズニーリゾートは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間限定で、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。それに先駆け、7月1日（水）から期間限定のスペシャルメニューが発売される。【写真】涼やかな見た目でかわいい！TDR夏の新メニュー一覧■ジュビリーカラーの新メニューも今回公開されたのは、夏のパークで