北中米ワールドカップに挑む日本代表は、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイでキャンプを張っている。初日と２日目の練習には、メキシコを中心とした海外メディア関係者が40人ほど大挙して押しかけた。メキシコ代表と対戦するわけではないのに、なぜ熱心に日本代表を取材しているのか。その中のひとり、大手スポーツメディア『ESPN Mexico』のオスカル・ガジャルド記者に話を訊くと、こう説明してくれた。「私はモン