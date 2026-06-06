パリ・サンジェルマンに所属する“韓国の至宝”イ・ガンインに、移籍の可能性が浮上しているようだ。現地６月５日、スペインの大手紙『MARCA』が伝えている。同メディアによれば、以前にも韓国代表MFの獲得を狙っていたスペインの強豪アトレティコ・マドリーが、再び関心を示しているという。「アトレティコ・マドリーは今年１月にパリ・サンジェルマンの意向なしに、このクラブから選手を引き抜くのがいかに難しいかを身をも