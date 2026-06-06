壱岐市教育委員会は5日、小学校で4日に提供された給食に金属片のような異物が混入していたと発表しました。 壱岐市教育委員会によりますと、給食に混入していたのは長さ6ミリ～7ミリの金属片のような異物です。 市内の小学校で4日に提供された「サラダ」に混入していて、児童が配膳をしていた時に気づいたため、ケガはなかったということです。 連絡を受けた市の学校給食センターや保健所の職員が調理器具や設備