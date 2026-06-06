１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米３カ国大会。日本代表は５日（日本時間６日）、メキシコ・モンテレイ近郊で事前合宿３日目のトレーニングを行った。テレビ各局もいよいよ臨戦モード。フジテレビの看板アナも日本を飛び立った。佐久間みなみアナウンサー（２８）で、６日、自身のインスタグラムのストーリーズに飛行機の機内からの動画をアップ。「空から見えた景色があまりにもきれいだったので。」と説明し、「これから１