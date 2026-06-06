「ドジャース−エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースのミゲル・ロハス内野手が三回の守備で好プレーを見せ、先発の佐々木朗希投手をバックアップした。三回、先頭のマドリガルが放った二遊間へのゴロがマウンドで弾んで打球方向が変わった。すぐさまボールを追いかけベアハンドキャッチしたロハスは鮮やかに一塁へ送球。いったんはセーフの判定が下ったが、ドジャースベンチがチャレンジ。アウトに覆った。本拠地