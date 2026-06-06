今年デビュー20周年を迎える、女優佐々木希（38）が6日、都内で、10年ぶりのカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベントに出席した。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくりカレンダー。目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に見つめられるシーン、バレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーシ