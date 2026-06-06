◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、２９位で出た佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、２バーディー、５ボギーの７２で回り、通算１オーバーの２２位で決勝ラウンドに進んだ。「アンダーで回りたいという思いでプレーしているので『もう少しだったんじゃないかな』というふうに思うけど、午後組の難し