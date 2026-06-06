タレントのＭＥＧＵＭＩが６日、都内で映画「ＦＵＪＩＫＯ」（木村太一監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。シングルマザーとして波乱万丈の人生を送った木村監督の母を描いた作品。ＭＥＧＵＭＩはプロデューサーとして同作の制作に携わり、約４年の歳月をかけて公開を迎えた。同作はイタリアで行われた「第２８回ウディネ・ファーイースト映画祭」で最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞」と、「ブラック・ドラゴ