大相撲の荒汐部屋の福島合宿が６日、福島市相撲場で最終日を迎えた。福島市出身で、夏場所で２度目の優勝を果たした小結・若隆景（荒汐）は、関取衆の申し合い稽古で１３番相撲を取った。鋭い立ち合いで兄の幕内・若元春を圧倒した際には、稽古見学者から「おっー！」という驚きの声が上がった。稽古後にはわんぱく相撲に参加する地元の子どもたちと記念撮影。同日１４時からは福島駅前で優勝パレードも行われる。