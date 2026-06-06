今年の２歳世代の新馬戦が６月６日、東西で始まった。最初のレースとなった東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝７頭立て）は、３番人気のラードンチェイス（牡、美浦・古賀慎明厩舎、父モズアスコット）が、ゴール前で差し切って“一番星”に輝いた。０８年の日経新春杯など重賞２勝を挙げて、同年の有馬記念で１４番人気ながら２着に激走したアドマイヤモナークを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分２２秒２（良）。内の２