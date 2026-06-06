女優の佐々木希が６日、都内で１０年ぶりのカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）の発売記念取材会を行った。デビュー２０周年を記念した、自身１０年ぶりとなるカレンダーが発売となり「今すごく高まっています！本当にうれしいです」ととびきりの笑顔を見せた。カレンダーは、佐々木と「目が合いすぎる」がコンセプトで、すっぴんカットなどプライベートな姿も見ることができる。