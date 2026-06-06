「正名僕蔵かと思ったら違った、吉岡睦雄という人だ」――。そんな声をエゴサーチで目にしていた正名僕蔵が、吉岡睦雄との初共演を回顧。実際に酒を酌み交わして語り合い、「心の広い方でほっとしました」と笑顔を見せた。正名僕蔵(左)と吉岡睦雄○吉岡睦雄「二代目正名僕蔵です」映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台挨拶が5日に都内で行われ、賀来賢人、木村多江、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、デイヴ・