【モンテレイ（メキシコ）５日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿３日目がスタートした。＊＊＊この日から、５月３１日のアイスランド戦まで帯同していた３大会連続Ｗ杯出場のＤＦ吉田麻也（ギャラクシー）がサポートメンバーとしてチームに再合流した。自らの役割について、「この合宿からは自分が後方からサポートしていけるようにしなきゃいけない