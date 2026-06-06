奄美地方で大雨 奄美地方では、梅雨前線が停滞しており、大雨となっています。 土砂災害に厳重な警戒が必要です。 気象台によりますと、奄美地方では停滞している梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 奄美地方では、6日朝にかけて、断続的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。 1時間に75ミリの非常に激しい雨 県の雨量では、喜界町で午前9時