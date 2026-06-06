著名な人生の大先輩たちと直接接する、幸運な機会があった。そんな人生の達人たちの逸話を時々ご紹介したい。初回は元日本興業銀行（現みずほ銀行）頭取・中山素平大先輩。 山一證券救済、近代経済学者達の反対に怯まず八幡・富士製鉄合併、田中角栄首相への直接退陣諫言等、「財界の鞍馬天狗」として大活躍の一方で、『人の序列付けは変』と言って叙勲を辞退、『過去には関心ないし私如きが』と日本経済新聞「私の履歴書」執