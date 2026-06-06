今日6日は、南西諸島付近で前線の活動が活発となっており、昼前は奄美地方で非常に激しい雨の降った所がありました。奄美・沖縄ではこのあとも雨の降る所が多く、夜には九州南部でも広く雨が降り始めるでしょう。明日7日は四国地方にも活発な雨雲がかかる見込みです。九州南部・奄美では土砂災害に厳重な警戒を。また、沖縄・四国でも土砂災害などに警戒してください。今日6日昼前奄美地方で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨今