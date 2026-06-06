歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。6月1日に夫・飯塚浩司さんとの45回目の結婚記念日を迎えたことにコメントした。オープニングトークで、アシスタントの垣花正アナウンサーから「まず6月1日、アッコさんは45回目の結婚記念日を迎えられました。おめでとうございます」と祝福。和田も「ありがとうございます」と