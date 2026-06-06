岸田文雄元首相（68）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。能登復興フェアを訪れた際の動画を公開し、ガチャガチャに夢中になる“おちゃめな姿”が反響を呼んでいる。【動画】「ツッコミどころが多すぎ」ガチャガチャに夢中、“おちゃめな”岸田文雄元首相岸田氏は「能登復興フェア。 #ガチャガチャしたい #500円玉ってない」と投稿。動画では、会場内でガチャガチャを見つけた岸田氏が足を止め、「500円玉ってないよな