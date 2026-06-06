女優の佐々木希（38）が6日、都内でデビュー20周年を記念したカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス刊、税込み3300円）の取材会を開いた。10年ぶりのカレンダーは、“目が合いすぎる”がコンセプト。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウエアでマグカップを片手に「もう、なに？」とキュートに見つめるシーンなどを収めた。お気に入りはTシャツに短パン姿。「（前