モデルで俳優の佐々木希（38）が6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われた『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（9日発売ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベント取材会に出席。10年ぶりのカレンダーにちなんで、この間にあった変化を明かした。【写真】かわいすぎる…！デビュー20周年を祝うケーキを前にポーズを作る佐々木希本作は、2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希の、10年ぶりとなるカレンダ