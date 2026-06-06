自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。伸晃氏が意外な“愛車”を明かす場面があった。番組では前週に続き夫妻の地元、神奈川・葉山で行われたロケの模様を放送した。海を眺める公園を訪れると伸晃氏は「近いから、海。ぜひぜひ」とMC陣を夫婦の自宅に招待した。そうして自宅を訪れると、駐車場を見たMCの藤