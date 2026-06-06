衆院選で落選した中道改革連合の平岡秀夫元衆院議員（72）が6日、山口県岩国市で記者会見を開き、同党に離党届を提出したと明らかにした。立憲民主党に復党する意向を示している。平岡氏は会見で「支援者の意見など総合的に判断し、原発ゼロなどを目指す立場を明確にするため」と説明。今後の国政選挙については「常に闘う姿勢は維持していきたい」と述べた。平岡氏は立民出身で当選6回。野田内閣では法務相も務めた。今年2