プロ野球・日本ハムは6日、山粼福也投手を1軍登録しました。山粼投手は前回4月17日の西武戦でリリーフ登板し1失点。今季1軍では7試合にリリーフ登板し防御率5.68となっています。その後ファームで主に先発として調整し、この日のヤクルト戦で今季初の先発マウンドにあがります。