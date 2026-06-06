【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は５日、米政府が人工知能（ＡＩ）開発企業の株式取得を検討していることを明らかにした。来週にも、ホワイトハウスで企業側と協議するという。具体的な企業名や出資比率などは明らかにしていない。トランプ氏は大統領専用機内で、記者団からＡＩ株の取得の可能性を問われ、「検討中だ。全ての大手（ＡＩ）企業と協議を予定している」と述べた。出資額への言及はなかったが、「非常に