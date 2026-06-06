日本野球機構(NPB)は6日の公示を発表。楽天は藤原聡大投手を1軍登録し、伊藤樹投手を登録抹消しました。藤原投手は、2025年ドラフト1位で入団したルーキー。今季は既に3試合に先発し0勝2敗、防御率6.75と未だ勝利をつかめていません。再昇格で、待望のプロ初勝利を掴むことができるか注目です。一方、登録抹消された伊藤投手も2025年ドラフト2位で入団したルーキー。前日5日の阪神戦に3番手でマウンドに上がりプロ初登板を飾りまし