今回は、夫のありえない発言に離婚を決めたエピソードを紹介します。いつもむすっとして偉そうな夫に限界…「結婚後、モラハラ男になった夫。夫婦共働きなのに家事は一切せず、私の料理にケチばかりつけ、褒めることもありません。食事中はずっとスマホをいじっていて、私と目も合わせず、いつもむすっとしています。夫には『早く子どもを作りたい』と言われますが、とてもそんな気にはなれませんでした。そんなある日、結婚記念日