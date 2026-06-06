ワールドカップ初戦・オランダ戦まで10日間を切り、日本のエースは本大会仕様のコンディションを作り上げるべく、事前キャンプ地での日々を過ごしている。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)が5日の練習後、報道陣の取材に対応。事前キャンプでの取り組みについて「今はコンディションや戦術の確認をしている段階。良いムードでできている」と明かした。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでは練習場が定まらず、よう