現地時間5日、メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップの事前キャンプを行う日本代表にDF吉田麻也(LAギャラクシー)が合流した。5月下旬の国内合宿から31日のアイスランド戦まで帯同していたが、「サポートプレーヤー」として再合流。「自分としてはそういう可能性もあり得るなと思ってやってきた」(吉田)。報道陣から本大会中の帯同についても問われると、「今のところ詳しい話はまだしていないけど、そうなることが理想」と