6月6日（現地時間5日）にフロスト・バンク・センターで「NBAファイナル2026」第2戦が行われ、サンアントニオ・スパーズとニューヨーク・ニックスが対戦した。 ホームのスパーズはディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスル、デビン・バッセル、ジュリアン・シャンペニー、ビクター・ウェンバンヤマが先発出場。一方、連勝を目指すニックスはミケル・ブリッジズ、ジ