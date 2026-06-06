ドイツサッカー連盟(DFB)は5日、ドイツ代表からMFレナート・カール(バイエルン)が負傷離脱することを発表した。ライプツィヒのMFアサン・ウエドラオゴを追加招集する。18歳のカールは今季のブンデスリーガで26試合5得点6アシストを記録し、3月シリーズの初招集に続く代表メンバー入りでW杯に臨む予定だった。ところが大会前最後の親善試合・アメリカ戦に向けた5日の前日練習で太ももを痛めて負傷離脱することになった。ユリ