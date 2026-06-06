日本航空（JAL）とオリエンタルランドは、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express（ボーイング737-800型機）」を2026年6月4日より国内線に就航しました。テーマカラー「ジュビリーブルー」をまとった機体は、目的地へ向かう時間を特別なエンターテイメント体験へと変化させます。本記事では、SNSでも話題を集めている限定デザインの紙コップや搭乗証明ステッカーなどの