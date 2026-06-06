【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のスペシャル企画『おやすみ、新世界』が、映像配信サービス「Lemino(R)」にて6月6日から独占配信がスタートした。 ■素顔の練習生たちの自然体なトークや、メンバー同士の飾らないやりとりに注目 本企画では、FINALに進出したファイナリスト22名がパジャマ姿