ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。初回から安定した投球を見せ、バックも好守備で盛り立てている。3回表には、ベテランのミゲル・ロハス内野手が佐々木が弾いた打球に素早く反応。ダイナミックなプレーでアウトを奪い、地元ファンの大歓声を浴びた。 ■態勢を崩しながら一塁へ好送球 今季11試合目の先発マウンドに上がった佐々木は初回、先頭のザック・ネト内