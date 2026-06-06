「なにわ男子」の高橋恭平（26）が6日、都内で行われた主演映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）の公開記念舞台あいさつに出席した。高橋演じる金髪にピアスで関西弁の“コワモテ最恐ギャップ男子”と、恋に夢見るヒロインとのラブストーリー。本編に登場する“○○男子”にちなみ、自分のキャッチフレーズを問われた高橋は「知的男子ですね」とズバリ。「一番僕がなりたい、最近なってきたであろうっていうのは、