昨日（6月5日）午後9時50分頃、宇城市小川町西北小川所在の商業施設の駐車場で、女性が車を発進させたところ、男が助手席のドアを開け、車に乗り込もうとした事案が発生しました。 男の特徴は〇年齢20～30歳くらい〇短髪〇黒色Tシャツと黒色長ズボン着用です。 警察は、今後も同様の事案が発生する恐れがあるとして〇車の乗降時には、周りに不審者がいないか確認し、発進前にドアロックを徹底する〇ドライブレコーダ