DA PUMPのKIMIが、13日にソロライブ『DA PUMP KIMI PREMIUM LIVE 2026』を神奈川・SUPERNOVA Kawasakiで開催する。昨年10月に初のソロアルバム『輝 〜SUNSHINE〜』をリリースし、東京、大阪、名古屋などでツアーを開催してきたKIMIにとって、今回の公演は一連のソロ活動の流れを受けたライブとなる。【動画】エモい！DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」ミュージックビデオ■1人になってどれだけのお客さんと勝負でき