プロボクシング「3150FIGHTvol10」（6月6日、愛知国際展示場）の会場に、元WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（29）が自家焙煎の珈琲ショップを出店。開場から多くのファンが本場の香りを楽しんでいた。「出店のきっかけ？（亀田）興毅さんからお話をいただいて。いつも僕たち兄弟のために、やれることを考えて下さっているんです」重岡氏は2023年4月16日の「3150FIGHTvol5」で世界奪取。同イベントの“顔”として活躍