なにわ男子の高橋恭平、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台あいさつに、守屋健太郎監督とともに登壇した。それぞれ“ガチ”になっているものを発表するなか、高橋恭平から岩瀬にツッコミが炸裂した。【写真】ハートのフリップに「いわせようじ」笑顔の高橋恭平劇中では、たこ焼きに“ガチ”な山口くん。メインキャストが自分が本気になっていることにつ