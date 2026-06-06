5月31日、防弾ガラス越しに支持者に呼びかけるコロンビアの大統領候補、アベラルド・デラエスプリエジャ氏/Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images via CNN Newsourceコロンビア・ボゴタ（CNN）南米の選挙管理当局は今後投票日を設定する際、サッカーの試合日程を考慮に入れた方がいいかもしれない。今回のコロンビアの事例からは、そうした教訓が得られそうだ。2018年以来となるワールドカップ（W杯）出場への熱狂が、今月21日に予定さ