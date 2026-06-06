◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第1日（2026年6月5日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）19年全英女子オープン以来のメジャー2勝目を狙う渋野日向子（27＝サントリー）は71で回り3アンダーで3位をキープ。トップと1打差で決勝ラウンドに進んだ。42位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が68で回り2アンダーで9位に急浮上した。8位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は72と