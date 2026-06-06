イランの最高指導者の軍事顧問は5日、アメリカとの戦闘終結に向けた協議について「膠着（こうちゃく）状態にある」と述べ、進展にはイランの凍結資産の解除が必要だとして譲歩を迫りました。イランの最高指導者モジタバ師の軍事顧問レザイ氏は5日、テヘランでCNNテレビの取材に応じ、アメリカとの協議が「膠着状態にある」と述べました。その上で、信頼を築くための措置として240億ドル（日本円で約3兆8000億円）の凍結資産の解除