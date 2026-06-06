女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」２日目（５日＝日本時間６日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ、パー７１）、メジャー２勝目を狙う渋野日向子（２７＝サントリー）が３バーディー、３ボギーの７１で回り、通算３アンダー。ホールアウト時点で首位と１打差３位タイにつけた。渋野は好位置で臨む決勝ラウンドへ向けて「耐えるところは耐えて、パー５ではしっかりバーディーを取り切れ