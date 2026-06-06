ベルテクノが運営するリフォーム情報メディア「アンドリフォーム」は、「エアコン2027年問題」ついての調査結果を5月27日に発表した。調査は2026年5月26日に実施され、全国の男女800名を対象に行われた。「エアコン2027年問題」の認知についてはじめに、「エアコン2027年問題」の認知について、約6割が「認知している」と回答した。一方で、「内容まで知っていた」と回答した人は約24%にとどまっており、“話題にはなっているが、