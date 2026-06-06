AI・半導体・宇宙関連など成長企業への期待が高まる中、IPO投資（新規公開株式）への関心も高まっています。特に6月はIPO件数が増える時期であり、これからトライしてみたい方も多いでしょう。せっかく挑戦するなら、IPOに適した証券会社を選んでおきたいところです。この記事では、IPO投資の概要、IPO口座の選び方、おすすめの証券会社を解説します。そもそもIPOとはどのような投資？IPOは「Initial Public Offering」の略語で、