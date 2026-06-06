テレビ朝日のアナウンサー・斎藤ちはるが4日にInstagramを更新。オフショットから着物姿を披露すると、ファンから「めっちゃ素敵」「美しい！」といった反響が寄せられた。【写真】フェスを楽しむ笑顔がかわいすぎな斎藤ちはるアナ斎藤が投稿したのは、歌舞伎俳優の四代目中村橋之助と結婚した能條愛未の結婚披露宴からのオフショット。写真には、カメラに笑顔を見せる斎藤の艶やかな着物姿が収められている。投稿の中で斎藤は