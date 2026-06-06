本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦で4勝目をかけて先発した。順調な立ち上がりを見せ、米記者からの絶賛が続出している。1回1死、エンゼルス2番トラウトと対峙した。4球目には160キロをマーク。カウント2-2から低め149キロスプリットを決め、空振り三振に仕留めた。さらに続く3番メックラーも150キロスプリットで空振り三振とした。6回途中1失点だった5月3