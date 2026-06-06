「TVer」「TBS FREE」にて、“TBS夏の人気番組特集”と題し『ザ・ロイヤルファミリー』『Eye Love You』『Nのために』など60タイトル超の作品が約2ヵ月にわたり期間限定で無料配信されることが決定。そのラインナップが発表された。【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』地上波放送終了後、初の無料配信決定7月スタートの火曜ドラマ『君の好きは無敵』主演の松本若菜が、2年前に同枠で主演を務めた『西園寺さんは家事をしない』