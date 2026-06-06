タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が６日に放送され、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と妻で元女優の里紗さんが出演した。石原氏夫妻は５月３０日放送回から２週連続で出演。この日は神奈川・葉山の窓から相模湾が広がる石原氏の自宅を藤本らが訪れた。そこで「ミキティピッタリング」