◆米大リーグブルージェイズ３−１３オリオールズ（５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手は、第１打席に左前打、第２打席に中前打を放ち、今季４度目となる２試合連続マルチ安打を記録。４打数２安打１得点１三振で、打率は２割３分となった。これで、４戦連続安打＆１２戦連続出塁。２回の守備では三塁線の難しい当たりをうまくさばく好守もあったが、９回に悪送球で今季６個目の失策